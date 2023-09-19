كهرباء مصر الوسطى تتصدر شركات التوزيع فى استرداد أموال سرقات التيار

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة التي تضم محافظات المنيا و بنى سويف و الفيوم و الوادى الجديد و أسيوط أصبحت تتصدر شركات التوزيع في تحصيل أموال سرقات التيار الكهربائى من خلال حملات الضبطية القضائية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء تمكنت خلال شهر أغسطس الماضي للأول مرة استرداد مبلغ 51 مليون جنيه من محاضر الضبطية القضائية بالمحافظات الـ 5 ببنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، موضحاً أن الشركة تحرص على تكثيف حملات ضبط المخالفين للحفاظ على حق الدولة.

وأوضح المصدر، أن المرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة لعب دور هام فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية ، مشيرًا إلى أن المرور الشهرى ساهم فى معرفة المنتظمين فى سداد الممارسة شهريا من عدمه للحفاظ على حق الدولة، ورفع نسب التحصيل بالشركة.



وأضاف المصدر أنه تم استبدال العدادات العادية بنطاقة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بالوحدات الحكومية بعدادات مسبوقة الدفع حيث تم استبدال 12475 عدادًا حتى فبراير الماضي من إجمالي 31687 عدادًا بنسبة 39.36 %.



