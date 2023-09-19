علاج على نفقة الدولة وأكشاك.. أبرز طلبات المواطنين باللقاء الجماهيرى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيرى الذى يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دورى، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما التقى أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة، اليوم، 188 مواطنا.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بالتضامن الاجتماعى، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وإقامة أكشاك، وطلبات أخرى خاصة بقطاع الاستثمار، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التى تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد "الفقي" حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيرى بصورة اسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.