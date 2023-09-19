طالبة من الوادى الجديد تحقق أول الجمهورية فى مسابقة الإبداع طموح

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز ، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، فوز الطالبة سارة حسين سعيد، مدرسة المعصرة الثانوية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بالمسابقة الوزارية "الإبداع طموح" والتى جرى تنفيذها وفقا للخطة الوزارية بالتنسيق مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المسابقة تأتى من منطلق تشجيع الطلاب على البحث والمعرفة بالإضافة لخلق روح المنافسة بينهم من خلال اكتشاف مواهبهم العلمية والثقافية وجرى تنفيذها بإشراف إدارة الموهوبين بالمديرية ووجه خالص امنياته لإدارة الداخلة التعليمية وقسم الموهوبين بدوام التوفيق والسداد .

وفى سياق متصل و تزامنا مع الإستعداد للعام الدراسى أعلن وكيل التعليم بالوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء ، انه تزامنا مع الإستعداد والجاهزية للعام الدراسى الجديد والارتقاء بالمستوى المهنى للمعلم وتحديث طرائق واستراتيجيات التدريس .

يجرى تنفيذ برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بتعاون مشترك بين إدارتى التعليم الابتدائى، والتدريب بالمديرية وموجهى الصفوف الأولى.

وأشار إلى أن فئة المستهدفين من معلمى الصفوف الأولى بتخصصات اللغة العربية _ الرياضيات _ متعدد التخصصات موجها جميع المستهدفين بضرورة الاستفادة القصوى من خبرات المدربين والعمل والمساهمة فى منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم يؤدى مهامه الوظيفية على الوجه الأكمل، ووفق خطة التنمية المستدامة