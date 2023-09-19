وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، مساء الإثنين، لقد:"وصلت مع، أولينا زيلينسكا، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة واشنطن"، في إشارة إلى أنه سافر مع زوجته.



وأوضح انه سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة قبل أن يلتقي الرئيس بايدن في واشنطن.



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أعلن في وقت سابق أن الرئيس بايدن سيلتقي زيلينسكي، الخميس المقبل في البيت الأبيض.



وذكر سوليفان أنه من المتوقع أيضا أن يجتمع زيلينسكي مع زعماء بالكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.