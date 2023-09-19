"رياضة الغربية" تنفذ مشروع العروض الرياضية لطلاب المعاهد الأزهرية

الغربية عادل ضرة

تنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للرياضة"، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بإشراف يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة وشويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة، المشروع القومى للعروض الرياضية لتلاميذ المعاهد الأزهرية.

يأتى فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف ممثلًا فى قطاع المعاهد الأزهرية بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والارتقاء بالمستوى البدنى لطلاب المعاهد الأزهرية كما يهدف المشروع إلى تنمية وتطوير البرامج الرياضية المقدمة لتلاميذ الأزهر الشريف.

وأكد يسرى الديب، وكيل الوزارة، أن هذا المشروع يضم شريحة مختلفة من الأعمار السنية، فى إطار الاهتمام بنشر الرياضة مما يبرهن على أهمية الرياضة فى بناء الأجيال فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما توليه الدولة المصرية بالشباب والنشء من اهتمام لتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية والعمل على تعزيز الانتماء والولاء للوطن.