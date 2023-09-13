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الشباب والرياضة بالغربية تواصل مبادرة "مهنتك.. حرفتك" بمركز شباب شوبر

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:32 ص
الشباب والرياضة بالغربية تواصل مبادرة "مهنتك.. حرفتك" بمركز شباب شوبر مبادرة مهنتك.. حرفتك بمركز شباب شوبر
الغربية عادل ضرة

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تواصل مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الادارة العامة للشباب" من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فعاليات سلسلة الورش الحرفية، والتي نفذتها ضمن مبادرة "مهنتك .. حرفتك"، بمركز شباب شوبر التابع لإدارة شباب طنطا أول تحت رعايو الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت اشراف يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد سعفان مدير الاداره العامه للشباب. 
 
حيث يتم تنفيذ ورشة الجلود بمركز شباب شوبر، خلال الفترة من 11/9 حتى 15/9،للتعرف علي أنواع الدق والحفر واستخدامها لعمل أشكال علي الجلود، وكذلك التعرف علي أنواع الصبغات وصبغ قطع المحفظة بألوان مختلفة بمتابعة سماح مصطفى منسق أندية الفتاة والمرأة. 
 
يأتي ذلك في اطار ،الإهتمام بالمرأة والفتاة ومشاركتهن في كافة الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلي تشجيعهن علي العمل الحر وإقتحام سوق العمل.
مبادرة مهنتك.. حرفتك بمركز شباب شوبر (1)
مبادرة مهنتك.. حرفتك بمركز شباب شوبر  
 
مبادرة مهنتك.. حرفتك بمركز شباب شوبر (2)
مبادرة مهنتك.. حرفتك 

مبادرة مهنتك.. حرفتك بمركز شباب شوبر (3)
مبادرة مهنتك.. حرفتك بمركز شباب شوبر (3)

مبادرة مهنتك.. حرفتك بمركز شباب شوبر (4)
مبادرة مهنتك.. حرفتك
 

 


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