رئيس جامعة الزقازيق يناقش مع مديرى الكليات استعدادات العام الدراسى الجديد

عقد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اجتماعا بمديرى الكليات للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد 2023 -2024 المقرر انطلاقه نهاية شهر ديسمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ومديرى الكليات بالجامعة، المهندس ولاء السيد أمين قائم بأعمال مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية والمهندس ناصر أحمد مدير عام الخدمات الإدارية بالجامعة.

وخلال الاجتماع هنأ الدكتور خالد الدرندلى مديرى الكليات وأسرة جامعة الزقازيق بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف والعام الدراسى الجديد، متمنيا عاما جديدا يحمل الخير للجميع، ووجه بضرورة الإنتهاء من الاستعداد لبدء الدراسة، واتخاذ الجامعة كافة التجهيزات اللازمة، للعام الجامعى الجديد.

كما أكد رئيس الجامعة على متابعة أعمال الصيانة والوقوف على مدى الجاهزية لإستقبال الطلاب والانتهاء من كافه الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية، ومتابعة أعمال النظافة الدورية داخل الحرم الجامعى من المبانى والمنشآت والقاعات الدراسية، فى ضوء استعدادات الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء الجامعة والعام الجامعى الجديد.

ومن جانبه، أشار الدكتور هلال عفيفى إلى أن إدارة الجامعة حريصة على تذليل كافه العقبات لجميع الكليات وتوفير الدعم فى سبيل حسن سير العملية التعليمية وسبل الراحة والرعاية للطلاب.