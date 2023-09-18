حياة كريمة.. جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية عزبة كركور بأبو كبير

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية عزبة كركور مركز أبو كبير بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023/2024 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور محمد عبد الله غنيمى، الدكتور أحمد علاء الدين أحمد صفوت.

كما تم الكشف على 205 حالة حيوانات، 1654 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة "، والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.