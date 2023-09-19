رئيس جامعة الإسكندرية يشهد فعاليات مؤتمر الحياة من أجل المتوسط فى نسخته الثالثة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، فعاليات مؤتمر "الحياة من أجل المتوسط life for medeca" في نسخته الثالثة، والذي يهدف إلي التحول الأخضر للموانئ والأنشطة البحرية وفقًا للمعايير العالمية، بغية الحفاظ على السلامة البيئية لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بمكتبة الإسكندرية بحضور مارجوت ماركارولي ممثلة وزارة ما وراء البحار الفرنسية، واللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزراة النقل، و أن سكو نائب سفير الاتحاد الاوروبي، واللواء بحري حسام الدين قطب، رئيس ترسانة الإسكندرية، والدكتورة سوزان خليف، مدير التنمية المستدامة لمصر وإفريقيا بهيئة التنمية المستدامة للبحر المتوسط بإيطاليا، ولفيف من الباحثين من عدة دول عربية وأجنبية.

وأكد فى كلمته على أهمية المؤتمر لمشاركة الأفكار مع كافة الباحثين حول دول العالم من أجل تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية وتقليل تأثيرها السلبى على البيئة، ووضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة بمدينة الإسكندرية، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية نحو التحول إلى الإقتصاد الأخضر لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.

وأضاف ان جامعة الإسكندرية أنشئت مركز جامعة الإسكندرية للاقتصاد الأزرق الأكثر إخضرارا لتقديم سياسات تدعم التنمية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع تقليل التأثيرات السلبية علي البيئة، مضيفا أن الجامعة تتبني استراتيجية تحويل الإقتصاد الأزرق ليكون أكثر إخضرارا وذلك بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والخبراء ورجال الصناعة.

كما أشار "قنصوه" إلى إسهامات جامعة الإسكندرية في مؤتمر المناخ cop27 ودورها الرائد في مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي والإشراف علي مشروعات إدارة مياه الأمطار بالأسكندرية، متمنياً أن يصل مؤتمر المناخ القادم cop28 والذي سيعقد في الإمارت إلى تمويل حقيقي لكثير من المشروعات البيئية والتحول الأخضر للوصول الي الهدف المنشود من الانبعاثاتZero Emission .

كما توجه بالشكر للدكتورة سوزان خليف، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد علي تنظيم المؤتمر. فيما أكدت السيدة مارجوت ماركارولي، أن الهدف من المؤتمر هو وضع حلول عاجلة لتقيل الانبعاثات والتغيرات المناخية، مشيرة أن العلم يُعد أحد العوامل الحاسمة في معالجة قضية تغير المناخ من خلال تشجيع الناس على تغيير مواقفهم وسلوكهم. فيما تحدث اللواء رضا أحمد إسماعيل عن دور وزارة النقل في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار تبني الدولة المصرية لقضية تغير المناخ كأحد أهم أولوياتها وجزءاً لا يتجزأ من الخطة التى وضعتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها 2030.

وأشار اللواء حسام الدين قطب إلى دور شركة الترسانة المصرية في الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ علي البيئة، مؤكدا أن شركة الترسانة المصرية تعمل حاليا علي بناء قاطرات جديدة بأقل انبعاثات حرارية ومعالجة للعوادم، فضلا عن دراسة إنشاء أول قاطرة بحرية تعمل بالوقود الثنائي، ودراسة إنشاء أول محرك بحري يعمل بالهيدروجين بدلا من الوقود، بالإضافة إلى إنشاء أول مكتب تصميم مصري لتصميم السفن التي تعمل بالهيدروجين والطاقات الخضراء الأخري، وإجراء دراسة جدوي لاستخدام الخلايا الشمسية لامداد الشركة بالطاقة الكهربائية وذلك كله من اجل التمهيد لعصر بحري واعي بيئياً.