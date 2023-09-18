جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية إلى مدينة برج العرب لخدمة أهالى المنطقة

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلية، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، والمعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع أسرة "طبيب من أجلك" بكلية الطب، قافلة طبية علاجية شاملة إلى منطقة برج العرب لخدمة أهالي المنطقة، واستمرت اعمالها لمدة ستة أيام.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب ومقرر لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال فترة عمل القافلة بلغت 974 حالة في مختلف التخصصات الطبية بيانها كالتالي: أمراض الباطنة 254 التغذيه 26 أمراض النساء 39 وأشعة فوق صوتية 36 العصبية والنفسية40 القلب والأوعيه الدموية 32الأنف والأذن والحنجرة 110 الأطفال 163، جراحة العظام 103 الصدرية 41 طب العيون 81، الجلدية 71 الجراحة 18 وتم تحويل 40 حالة إلى مستشفيات جامعة الأسكندرية لتلقى العلاج الطبي المتخصص