اليوم السابع
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بمشاركة نخبة من كبار العلماء..

رئيس "الأعلى للطرق الصوفية": المشيخة تشهد صحوة علمية لتجديد الخطاب الدينى

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:49 م
رئيس "الأعلى للطرق الصوفية": المشيخة تشهد صحوة علمية لتجديد الخطاب الدينى المشيخة العامة للطرق الصوفية
كتب لؤى على

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تعقد المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة شيخ المشايخ ورئيس المجلس الأعلى الدكتور عبد الهادى القصبى سلسلة من الندوات والمحاضرات تستمر لمدة 10 أيام بمشاركة 10 من علماء الدين، لإلقاء 20 محاضرة بواقع محاضرتين يوميا بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية، وذلك فى إطار دور المشيخة التنويرى لأبناء الطرق والمصريين جميعا والطلبة الدارسين بجامعات مصر ومعاهدها المختلفة من مختلف دول العالم،  صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل .

 

وأضاف أن المشيخة خلال الشهور الماضية برئاسة الدكتور القصبى بدأت فى إجراء هيكلة وعدد من الإصلاحات وإنشاء العديد من القطاعات المختلفة لدعم رسالة التصوف السمح، وجاءت تلك المحاضرات فى مبادئ العلوم الشرعية بحضور أكثر من 100 مشارك بعد أن تقدم لحضور الندوة مجانا أكثر من 500 مشارك، مؤخرا وتعد تلك الندوات نشاطا مميزا وأداءا متطورا للمشيخة العامة للطرق الصوفية داخل وخارج مصر كمؤسسة مصرية تهدف لنشر الخطاب الوسطى.

 

وأعلن  قنديل، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية لن تكتفى بتلك المحاضرات فى مبادئ العلوم الشرعية وسوف يعقبها سلسلة من الندوات والمحاضرات لكبار العلماء أبرزهم الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور على جمعة والدكتور محمد أبو هاشم والدكتور فتحى حجازى من عدة محاضرات تستهدف احياء وتبسيط العلوم الشرعية لجموع المصريين و أيضا هذا بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات تتضمن محاضرات فى إدارة الأعمال لتحسين العمل الإدارى لأبناء الطرق الصوفية جميعا .


المشيخة العامة للطرق الصوفية

مجدى عاشور

عبدالهادى القصبى

الصوفية



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