المشيخة العامة للطرق الصوفية تعلن إلغاء موكب المولد النبوى

كتب لؤى على

أكدت المشيخة العامة للطرق الصوفية عدم إقامة موكب المولد النبوى الشريف، وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء، بشأن التجمعات فى ظل المخاوف من تفشى وباء فيروس كورونا.

وأضافت المشيخة العامة للطرق الصوفية أنه سوف يقام احتفال عقب صلاة العشاء بمسجد الحسين يوم السبت المقبل، للاحتفال بتلك الذكرى العطرة، وأكدت المشيخة العامة أن المولد النبوى الشريف ذكرى يحتفل بها المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها، والطرق الصوفية تهتم بهذه الذكرى اهتماما بالغا لما لها من أهمية كبرى عند جموع المسلمين ومريدي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن تاريخ الموكب قال الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية سابقاً في كتابة "أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة من الأحكام": إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة (361هـ)، فوصل إلى ثغر الإسكندرية في شعبان سنة (362هـ) ودخل القاهرة لسبع خلون من شهر رمضان فابتدع الموالد النبوية،. ولقد كان المعز الفاطمي يغدق فيها بالأموال والعطايا على الفقراء، ويعلّق الزينات، ويقيم الولائم، ويسيّر المواكب العظيمة والجند الكثيرة بالأعلام والأبواق، فاستولى بتلك الاحتفالات والشعائر على قلوب العامة ، وواكب تلك الاحتفالات وجود حالة من القحط والجوع عند أهل مصر؛ فاستفادوا مما يوزع من هبات وصدقات وطعام وشراب، واستمرت هذه الفعالية الدينية قائمة في مصر في دولة العبيديين لا تعرف إلا عندهم فقط.