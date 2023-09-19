رئيس اتحاد ذوى الإعاقة: ندعم ترشح الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة النجاح.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الدكتور محمد عبد الهادى حبيب، رئيس الاتحاد العام لذوى الاحتياجات الخاصة، إنه يدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة البناء والتطوير التى بدأها فى كافة المجالات.

وأضاف لليوم السابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو قائد مصر المقاتل الذى حافظ على الدولة المصرية فى وقت صعب مرت به البلاد لذلك نجدد الثقه ونطالبه بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وأشار إلى أن الشعب المصرى خلف الرئيس ويسانده ويقدم له كل الدعم لاستكمال بناء مصر وتكتمل مسيرة النجاح وسط الأمة العربية والعالم .