دراسة: اللوز يساعد في إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن اللوز يساعد في إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب، ووجد الباحثون أن إدراج اللوز في نظام غذائي مقيد ساعد الأشخاص على إنقاص الوزن، وأدى أيضًا إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وبفحص آثار الأنظمة الغذائية المقيدة للطاقة والمكملة باللوز أو الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات، وجد الباحثون أن كلا النظامين الغذائيين نجحا في خفض وزن الجسم بحوالي 7 كجم.وقام الباحثون بفحص تأثير اللوز في نظام غذائي مقيد بالطاقة، ووجدوا أنه خفض حوالي 7 كيلوجرامات من وزن الجسم.

المكسرات، مثل اللوز، هي وجبة خفيفة رائعة فهي غنية بالبروتين والألياف ومليئة بالفيتامينات والمعادن، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون التي يمكن للناس ربطها بزيادة وزن الجسم.

بالنسبة للدراسة، أكمل ما مجموعه 106 مشاركين برنامجًا غذائيًا مدته تسعة أشهر يتضمن نظامًا غذائيًا مقيدًا بالطاقة لمدة ثلاثة أشهر لفقدان الوزن، يليه نظام غذائي متحكم فيه بالطاقة لمدة ستة أشهر للحفاظ على الوزن.

وقال الباحثون: "أظهرت الأنظمة الغذائية المكملة باللوز أيضًا تغيرات ذات دلالة إحصائية في بعض أجزاء البروتين الدهني عالية التصلب، مما قد يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل".

وقد وجدت العديد من الدراسات الأخرى وجود علاقة وثيقة بين اللوز وصحة القلب.

سلطت دراسة مراجعة أخرى، نشرت في مجلة Nutrients، من قبل باحثين هنود، الضوء على تأثير اللوز في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب التاجية.يساعد اللوز في الحفاظ على أو زيادة نسبة الكولسترول HDL أو الكولسترول الجيد.

وقال الباحثون: "إن الاستهلاك اليومي لحوالي 45 جرامًا من اللوز يمكن أن يساعد في تقليل أحد أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وهو اضطراب شحوم الدم".

اللوز مصدر غني بالأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة.

القيمة الغذائية للوز

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية يحتوي 100 جرام من اللوز على ما يقرب من 580 سعرة حرارية كما تحتوي على 21.15 جرامًا من البروتين و50 جرامًا من الدهون و21.55 جرامًا من الكربوهيدرات و12.5 جرامًا من الألياف و4.35 جرامًا من السكر.

اللوز غني أيضًا بالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين E.



