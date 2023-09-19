جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا عن نظام الساعات المعتمدة

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم قطاع التعليم والطلاب ب جامعة قناة السويس ، تدريبا تحت عنوان "نظام الساعات المعتمدة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف وحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستهدف التدريب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المرشدين الأكاديميين بالكليات وموظفي شئون الطلاب بالكليات حديثة العهد بنظام الساعات المعتمدة.

وأشاد الدكتور محمد عبد النعيم بحرص الكليات على حضور التدريب، حيث شارك متدربون من كليات الآداب والعلوم الإنسانية، التربية، الألسن، السياحة والفنادق، تكنولوجيا العلوم الصحية، التمريض والمعهد الفني للتمريض، كما حث الكليات على أهمية مراجعة بيانات الطلاب على النظام لتسهيل استخراج التقارير والافادات من النظام.

حاضر بالتدريب الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، المنسق العام لبرامج ابن الهيثم بجامعة قناة السويس، حيث تناول التدريب مفهوم نظام الساعات المعتمدة، مميزات نظام الساعات المعتمدة، بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، حساب المعدل الفصلي والتراكمي والنسبة، التعثر الأكاديمي، الإرشاد الأكاديمي، كيفية الدخول على برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب، كيفية إعداد الجداول الدراسية وفتح التسجيل للطلاب على النظام، البورتال الخاص بالطالب على النظام، البورتال الخاص بالمرشد الأكاديمي على النظام بالإضافة الى اهم تقارير الارشاد الأكاديمي على النظام.