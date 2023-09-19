اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 06:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا عن نظام الساعات المعتمدة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 06:03 م
جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا عن نظام الساعات المعتمدة جانب من البرنامج التدريبي
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، تدريبا تحت عنوان "نظام الساعات المعتمدة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف وحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
واستهدف التدريب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المرشدين الأكاديميين بالكليات وموظفي شئون الطلاب بالكليات حديثة العهد بنظام الساعات المعتمدة.
 
وأشاد الدكتور محمد عبد النعيم بحرص الكليات على حضور التدريب، حيث شارك متدربون من كليات الآداب والعلوم الإنسانية، التربية، الألسن، السياحة والفنادق، تكنولوجيا العلوم الصحية، التمريض والمعهد الفني للتمريض، كما حث الكليات على أهمية مراجعة بيانات الطلاب على النظام لتسهيل استخراج التقارير والافادات من النظام.
 
حاضر بالتدريب الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، المنسق العام لبرامج ابن الهيثم بجامعة قناة السويس، حيث تناول التدريب مفهوم نظام الساعات المعتمدة، مميزات نظام الساعات المعتمدة، بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، حساب المعدل الفصلي والتراكمي والنسبة، التعثر الأكاديمي، الإرشاد الأكاديمي، كيفية الدخول على برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب، كيفية إعداد الجداول الدراسية وفتح التسجيل للطلاب على النظام، البورتال الخاص بالطالب على النظام، البورتال الخاص بالمرشد الأكاديمي على النظام بالإضافة الى اهم تقارير الارشاد الأكاديمي على النظام.

الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

جامعة القناة

الساعات المعتمدة

برنامج ابن الهيثم



الموضوعات المتعلقة

جامعة قناة السويس تحذر بعدم التعامل مع أى شخص أو جهة تدعى علاقتها بالجامعة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:18 م

جامعة قناة السويس تفوز بالمركز الثالث بمسابقة رالى مصر لريادة الأعمال 2023

الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:41 م

اعرف التعليمات الخاصة بالكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة قناة السويس

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:00 ص

تطوير مستشفى جامعة قناة السويس لخدمة مدن القناة وسيناء.. فيديو

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 04:00 م

قوافل جامعة قناة السويس تجرى 724 كشفا طبيا وتقدم الأدوية بحى الأربعين

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:13 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة