جامعة القناة تحتضن المحطة الثانية للتوعية عن دور وأهمية التأمين الصحى الشامل

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ب جامعة قناة السويس ، المحطة الثانية للتوعية عن دور التأمين الصحي الشامل وأهميته، بقاعة المؤتمرات المرئية بالجامعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فرع الإسماعيلية برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام دكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة جاءت في إطار الحملات المقدمة من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للتوعية بالخدمات المقدمة بالتأمين الصحي الشامل وأهميتها لجميع مصريين، وبحضور الدكتور أحمد بركات، مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فرع الإسماعيلية، وفريق عمل من المختصين بالتأمين الصحي الشامل.

وشارك في الندوة وكلاء كليات "الطب، الزراعة، التربية، الهندسة، التجارة، ومعهد الدراسات الأفرواسيوية" لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومديري الإدارات، ومختلف الفئات من منتسبي الجامعة.

وقدم الدكتور أحمد بركات، نظرة شاملة عن الخدمات المقدمة لمتنفعي التأمين الصحي الشامل، حيث يعد أحد أهم الأولويات الرئاسية لتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع المصريين، كما أوضح المزايا المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وكيفية الاستفادة من تقديم الخدمات العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد بركات، أن لأصحاب الهمم فرص الانتفاع بالخدمات المقدمة لهم من خلال التأمين الصحي الشامل إلى جانب الخدمات المقدمة لأصحاب النظم الصحية الخاصة، وتم الاجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة من الحضور، بإشراف تنفيذي إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.