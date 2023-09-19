تونس: سنواصل المساهمة فى المحافظة على التراث الثقافى والطبيعى للإنسانية

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أعربت الجمهورية التونسية، عن فائق شكرها وامتنانها للدول الشقيقة والصديقة الأعضاء بلجنة التراث العالمي على دعمها لتسجيل جزيرة جربة على لائحة التراث الثقافي والطبيعي العالمي، مجددة التزامها بمواصلة المساهمة الفاعلة في المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي للإنسانية.



جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية عقب تسجيل جزيرة جربة على لائحة التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وذلك خلال الدورة 45 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو UNESCO والتي انطلقت بالرياض من 10 سبتمبر وتتواصل أعمالها حتى 25 سبتمبرالجاري.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن تسجيل جزيرة جربة على لائحة التراث الثقافي والطبيعي العالمي يمثل اعترافا دوليا بقيمتها العالمية الاستثنائية لا سيما بنمط الإعمار الفريد الذي تمّ تطويره بين القرنين العاشر والثامن عشر من قبل مجتمعات ثقافية ودينية متنوّعة، وساهم بشكل كبير في تكريس قيم التسامح والتعايش بين الأديان التي تميّز الجزيرة.

وبهذا التسجيل لدى تونس 9 معالم مدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو لتشكّل جزءا من التراث المشترك للإنسانية وهي مدينة تونس العتيقة وموقع قرطاج الأثري ومدرج الجمّ الروماني ومحمية إشكل الوطنية ومدينة كركوان البونيقية ومدينة سوسة العتيقة و القيروان وموقع دقة الأثري بالإضافة إلى جزيرة جربة.