توزيع الزى المدرسى على 10 آلاف من أبناء الأسر الأولى بالرعاية فى بنى سويف

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف المعرض السنوى لتوفير الزى المدرسى وتوزيعه "بالمجان"على 10 آلاف من أبناء الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2024/2023، فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى فى دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتحت مظلة وأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى تستهدف تحسين والارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين.

وتجول المحافظ بين أقسام وأجنحة المعرض، الذى يحوى تشكيلات متنوعة ومقاسات وأحجام مختلفة من مرايل وسراويل وأحذية لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم،، مثمنا جهود مؤسسة نهضة بنى سويف "أحد أبرز الموقعين على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلى "فى المجال التطوعى والخيرى والذى يسهم فى توفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجًا خاصة مع اقتراب الدراسة.

حرص المحافظ على مشاركة بعض التلاميذ فى اختيار المناسب لهم من الزى المدرسى، الأمر الذى قوبل منهم بالفرحة والسعادة، وأعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لهذه اللفتة الأبوية من محافظ بنى سويف، وحرص سيادته على توفير كافة التسهيلات لإقامة هذا المعرض بشكل سنوى بالتعاون مع مؤسسة نهضة بنى سويف التى تعتبر شريكًا فى دعم الأسرة السويفية.

كما أثنى المحافظ على التعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى مع أجهزة ومؤسسات الدولة فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدًا على أن المحافظة تسعى من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة فى مجال تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة.

من ناحيته عبر وكيل الوزارة محمد عبد التواب، عن شكره وتقديره لمحافظ بنى سويف "الدكتور محمد هانى غنيم" لدعمه وتشجيعه لمثل تلك المبادرات التى تهدف لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا من الزى المدرسى ومصروفات الدراسة، مشيرا إلى المحافظة تعتبر من المحافظات الرائدة والسباقة فى هذا المجال، وذلك نتيجة وثمرة لوثيقة العمل الأهلى التى يرعاها المحافظ، ونجحت المحافظة فى إطلاقها كأول محافظة فى هذا الشأن.