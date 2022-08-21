مديرية الشباب بكفر الشيخ تعلن إنهاء المقابلات الشخصية للمشاركين ببرنامج سفراء مشوارى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام ببرنامج "سفراء مشواري" لتدريب المرحلة العمرية من 10لـ14 عامًا، بمشاركة 90 متقدما، والذي تقدمة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل، وان فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش عمل للمرحلة العمرية من 10 لـ 14 عامًا، تؤسس وتمني لديهم المهارات الشخصية، مهارات التعامل مع الاخرين، مهارات الجاهزية للعمل، مهارات الابداع والابتكار، وحب المشاركة، بمراكز شباب محافظة كفر الشيخ، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حصلت على مراكز أولى على مستوى الجمهورية في تدريب النشء الذي يقوم به سفراء مشواري، وتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، حسن الدسوقي، مدرب البرنامج ومنسق عام المشروع بالمحافظة، وشريف السواق، وماهر احمد إسماعيل، وهبة أبو العز مدربي البرنامج وأعضاء لجنة إجراء المقابلات، بمشاركة سفراء مشواري، ممن سبق تدريبهم بالمرحلة الأولى، موضحاً سوف ينعقد المعسكر التدريبي لسفراء مشواري، خلال الفترة من 27 حتى 31 أغسطس الجاري، بمدينة دمياط الجديدة، ومشاركة 20 سفيراً ممن اجتاز اجراء المقابلات الشخصية بالمحافظة، لتدريبهم واعدادهم، ليكونوا ضمن فريق عمل "سفراء مشواري" بالمحافظة .



اجراء المقابلات الشخصية ببرنامج سفراء مشواري



المشاركين في المقابلات الشخصية



برنامج سفراء مشواري