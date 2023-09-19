اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 06:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تكثيف أعمال الصيانة لمنشآت ومبانى جامعة الإسكندرية استعدادا للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 05:45 م
تكثيف أعمال الصيانة لمنشآت ومبانى جامعة الإسكندرية استعدادا للعام الدراسى الجديد جانب من الاجتماع
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على وكلاء الكليات ضرورة المراجعة الكاملة للمنشآت والمدرجات والمعامل بكل كليات ومعاهد الجامعة قبل بدء العام الدراسى الجديد، واستكمال كافة أعمال الصيانة بها، جاء ذلك خلال إنعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة الاجتماعات بكلية الهندسة.
 
واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عصام وهبه، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، حول استعداد الجامعة للمشاركة فى التصنيف الأخضر العالمى Green Metric Word من خلال عرض المحاور الرئيسية له وهى ( البنية التحتية ـ الطاقة ـ وتغير المناخ ـ المخلفات ـ المياه ـ وسائل النقل ـ التعليم والبحث العلمى).
 
كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار داخل محافظة الإسكندرية، وأهم العوامل التى تسببت فى زيادة المخاطر الناجمة عن الأمطار، وعرض الموقف التنفيذى للمشروع والأماكن المقترحة للتنفيذ. 
 
وثمن الدكتور سعيد علام، قيام الجامعة بتوقيع عدة بروتوكلات تعاون خلال الفترة الحالية مثل بروتوكول التعاون بين المركز الهندسى بجامعة الاسكندرية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والخاص بمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار داخل محافظة الإسكندرية للحد من تداعيات التغيرات المناخية بمحافظة الاسكندرية والاستفادة من مياه الأمطار بمشروع الدلتا الجديدة، وكذلك بروتوكول التعاون بين الجامعة ومحافظة الإسكندرية بالاشتراك مع جامعة فاروس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والخاص بإعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بمحافظة الإسكندرية للقضاء على العشوائية وتحويل تلك المناطق لمنظومة رقمية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية وذلك نظرا لما تملكه الجامعة من خبرات علمية وبحثية كبيرة لخدمة المجتمع.
 
كما استعرض المجلس عدد من أنشطة وورش عمل والفاعليات المختلفة بكليات الزراعة والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية بنات، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والمعهد العالى للصحة العامة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث.

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