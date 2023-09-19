محافظ القليوبية يضع حجر الأساس لعدد من المدارس بشبرا الخيمة والعبور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي العبور وشبرا الخيمة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر أن يبدأ أول أكتوبر القادم لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية للغات والخاصة لغات، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، ومتابعة إجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق بها، والانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد، وإجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الإنشائية والصحية.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال إنشاء توسعات مدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي بالعبور والتي تقع على مساحة 9326 متر، ومساحة المبنى الجديد 710 متر، ويتكون المبنى القديم من عدد 44 فصل، وتم توسعة المدرسة بعدد 36 فصل، ليصبح إجمالي الفصول 80 فصل وبلغت التكلفة الإجمالية لتوسعة المدرسة 10.5 مليون جنيه.

كما افتتح محافظ القليوبية، توسعات مدرسة عثمان بن عفان الرسمية لغات والتي تم إنشاؤها بمساحة كلية بلغت 10699.25م2، ومساحة المبنى الجديد 645 م2 بتكلفة 7.9 مليون جنيه، ويتكون المبنى القديم من 44 فصل وتم توسعة المدرسة بعدد 33 فصل ليصبح إجمالي الفصول بالمدرسة 77 فصل.

وتابع المحافظ، الجولة بافتتاح توسعات مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي والتي تم إنشائها على مساحة كلية بلغت 8843 م2، وبلغ مساحة مبنى التوسع 549م2 ويبلغ عدد الفصول القائمة 33 فصل، ويبلغ عدد الفصول الجديدة 23 فصل ليصبح إجمالي عدد الفصول 56 فصل، بتكلفة إجمالية وصلت 8.5 مليون جنيه.

وخلال جولة، اليوم تفقد مجمع مدارس دولية للاطمئنان على جاهزية المدرسة والفصول والاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الفصول بالقسم الدولي، حيث بدأت الدراسة الأسبوع الماضي إذ تفقد المحافظ الفصول وتحدث إلى الطلاب وهنأهم بالعام الدراسي الجديد وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاهتمام بدراستهم.

وخلال الجولة بمدينة العبور حرص المحافظ، علي تفقد أعمال إنشاء مستشفى العبور العام بتكلفة 320 مليون جنيه تقريبا، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية بالمستشفى حيث بلغت نسبة التنفيذ 60% بعد إضافة بعض التعديلات إليها.

وصرح المحافظ، أن المستشفى عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية يضاف إلى منظومة الصحة بمحافظة القليوبية وترجع أهميته لأنه يخدم مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزاره الصحة بالقليوبية، إلى أن المستشفى مقامة على مساحة 17 ألف م2، وسعة المستشفى 189 سرير، و47 سرير عناية مركزة، و20 ماكينة غسيل كلوي، و21 حضانة أطفال مبتسرين، كما تشمل غرف العمليات وقسم المناظير والمعامل المتكاملة وبنك الدم... إلخ؛ بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي كافة التخصصات، بالإضافة إلى الأسنان والعلاج الطبيعي وقسم الطوارئ والإنعاش ومشتملاته وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية .

وخلال تفقد المحافظ، للمستشفى وجه القائمين على العمل بالمستشفى بسرعة إنجاز الأعمال وذلك لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة.

وفي مدينة شبرا الخيمة، تفقد الهجان، الاستعدادات النهائية لعدد من المدارس الحكومية والخاصة منها مدرسة عائشة أم المؤمنين بجوار السنترال ش15 مايو القديم بحي شرق شبرا الخيمة، ومدرسة بهتيم الثانوية بنات، ومدرسة بهتيم الإعدادية بنات، ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات بحي غرب، ومدرسة شبرا الخيمة البلد الرسمية لغات.

وتفقد "الهجان"، أروقة المدارس من فصول دراسية ودورات مياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، مبدياً بعض ملاحظاته بالاهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، موجها بضرورة نشر التوعية للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوماً بشكل حضاري لائق، مشدداً على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

وأكد، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لافتاً بجاهزية استقبال 1.566.83 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول 31.366، في 2689 مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين 84061، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة.

كما كلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع الحالة العامة بمحيط المدارس لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب، كما وجه المحافظ مديري المدارس بالتأكد من استلام كافة المخصصات من الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب، يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ القليوبية بانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية حرصاً على مستقبل أبنائه الطلاب.

جاءت الجولة بحضور كل من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى عبد الفراج مدير الأبنية التعليمية، واللواء هيثم دسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس أحمد رشاد رئيس مدينة العبور، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.