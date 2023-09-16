مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات جامعة بنها الأهلية في مدينة العبور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور بمحافظة القليوبية عن بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد (الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية)، اعتباراً من الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، وذلك في إطار استكمال إجراءات قبول الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023 - 2024م.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن الكشف الطبي يتم بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور، والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) - العيادات الطبية بالدور الأرضي.

وتابعت جامعة بنها الأهلية بالعبور، أنه تم توفير قاعات مكيفة للانتظار، مشيرة إلى أن الكشف يتم وفقا للمواعيد التالية:

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال- 20/09/2023.

- كلية علوم الحاسب- 21/09/2023

- كلية طب الأسنان- 24/09/2023

- كلية الهندسة- 25/09/2023

- كلية العلاج الطبيعي- 26/09/2023

- كلية الطب 27/09/2023- 28/09/2023

وأشارت، إلي أنه يمكن التعرف على خطوات التسجيل للكشف الطبي من خلال الرابط التالي: https://bnu.edu.eg/news/88/view