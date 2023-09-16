اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 01:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات جامعة بنها الأهلية في مدينة العبور

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:00 ص
مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات جامعة بنها الأهلية في مدينة العبور جامعة بنها الأهلية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور بمحافظة القليوبية عن بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد (الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية)، اعتباراً من الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، وذلك في إطار استكمال إجراءات قبول الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023 - 2024م.
 
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن الكشف الطبي يتم بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور، والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) - العيادات الطبية بالدور الأرضي.
 
وتابعت جامعة بنها الأهلية بالعبور، أنه تم توفير قاعات مكيفة للانتظار، مشيرة إلى أن الكشف يتم وفقا للمواعيد التالية:
- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال- 20/09/2023.
- كلية علوم الحاسب- 21/09/2023
- كلية طب الأسنان- 24/09/2023
- كلية الهندسة- 25/09/2023
- كلية العلاج الطبيعي- 26/09/2023
- كلية الطب 27/09/2023- 28/09/2023
 
وأشارت، إلي أنه يمكن التعرف على خطوات التسجيل للكشف الطبي من خلال الرابط التالي: https://bnu.edu.eg/news/88/view
 
 

اخبار القليوبية

جامعة بنها الأهلية بالعبور

جامعة بنها الأهلية

الكشف الطبي على الطلاب الجدد

الكلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية

اخبار محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة