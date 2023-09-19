تدريبات بمركز التخاطب للأطفال "القادرون باختلاف" فى كفر الشيخ مجانا

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم مركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك بمركز شباب كفر الشيخ، تدريبات متنوعة لأطفالنا القادرون بإختلاف ب المجان، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتقدم الخدمة داخل المركز المجهز بأحدث الأدوات و الأجهزة لإجراء جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات وصعوبات التعلم والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي .

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المركز يعمل على تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام الذين تم حدوث تأخر لهم في النطق من حوادث أو الجلطات الدماغية والتخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال 6 أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامان أو يزيد، و هذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي، ويهتم مدربي المركز بإجراء دراسة خاصة لكل حالة لتحديد التدريبات الأكثر تأثيراً حسب نتائج الدراسة.

وشهدت مراكز شباب كفر الشيخ مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، وأسفرت عن فوز فريق نشرت على الروضة بهدف نظيف على ملعب شباس عمير، كما فاز منشأة عباس على مسير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الرملة و فوز فريق روينة على دمرو ب5 أهداف مقابل لاشيء على ملعب المنشأة الكبرى .

وتتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، غدا الأربعاء ولقاءات المجموعة الرابعة في تمام الساعة الخامسة عصراً، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات و مصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية.