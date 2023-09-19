تحويلات المصريين من الإمارات ترتفع إلى 3.5 مليار دولار في 21/22

كتب: مدحت عادل

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث قدرت التحويلات الإجمالية بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، بينما كانت نحو 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 1.4%.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إنه في المقابل بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة تراجع بلغت نحو 8.4%.

وحققت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر قفزة كبيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث قدرت بنحو 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بينما كانت نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 300.8%.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.