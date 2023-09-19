اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 05:02 م
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تحرير 147 مخالفة خلال حملات لرفع الإشغالات بمركز بنى مزار بالمنيا

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 03:51 م
تحرير 147 مخالفة خلال حملات لرفع الإشغالات بمركز بنى مزار بالمنيا الحملات الدورية لإزالة الإشغالات
المنيا ـــحسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضارى لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
 
وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، بتحرير 147 محضراً خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات التي تعيق الحركة بمحيط شوارع (الجمهورية – بورسعيد- وعدد من شوارع المدينة)، حيث تنوعت المحاضر ما بين 16 محضر إشغال و131 إزالة إدارية، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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