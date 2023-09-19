بيطرى الأقصر يفحص 300 رأس أغنام فى حملات بمدينة الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، عن تفاصيل حماية الأغنام وتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى، حيث تم الكشف على 100 رأس أغنام، وفحص 200 آخرى فى قرى ونجوع مدينة الزينية، وذلك فى ضوء تفعيل الدور التوعوي لمديرية الطب البيطري، وتكثيف عمل القوافل العلاجية البيطرية ولجان الرش والعلاج الجماعي بمحافظة الأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات.

وأضاف مدير بيطرى الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم تحصين وفحص الأغنام بحضور اللواء أحمد الهواري رئيس مجلس مدينة الزينية، وبالاشتراك مع مصطفى عيد مسؤول برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، وشهيرة عبد المجيد مؤسسة صناع الحياة، حيث تم الكشف بالسونار على عدد 100 رأس أغنام وتم فحص ورش وعلاج جماعي لعدد 200 رأس أغنام وتم ترقيم وتسجيل والتأمين والتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على إجمالي عدد 150 رأس أغنام منهم 75 رأس أغنام عشار وعدد 75 رأس أغنام غير عشار .

وأكد الدكتور فتحي سلمي، على إنه تم فحص رؤوس الأغنام من قبل لجنة من الأطباء البيطريين، والتى ضمت كل من الدكتور فيصل أبو المجد رئيس وحدة العشى، والدكتورة كريمة حجاجي رئيس وحدة الزينية البيطرية، والدكتور محمود حسانين رئيس وحدة المدامود البيطرية، وبمشاركة الدكتورة هناء أبو الحمد مدير إدارة الخدمات، والدكتورة هالة فراج والدكتورة شيماء حفني إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.



الكشف وفحص 300 رأس أغنام فى حملات بمدينة الزينية



بيطرى الأقصر تجرى الكشف وفحص 300 رأس أغنام



لجنة تجرى الكشف وفحص 300 رأس أغنام فى حملات بمدينة الزينية



