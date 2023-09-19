المشدد 5 سنوات لعامل لسرقته موظفا بمستشفى بالإكراه فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبى عبد المطلب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع على، والمستشار أشرف سامى سعد، والمستشار وائل محمد صبرى، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن بمعاقبة المتهم " أ.س.ع" غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المقضى بها والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه سرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 38177 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من المجنى عليه بقيام المتهم بسرقته بالإكراه، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال عودة المجنى عليه " ن.ا.ف" مدخل بيانات بمستشفى، استوقفه المتهم " أ.س.ع" عامل، وقام بسرقته كرها عنه بسلاح أبيض، وعند محاولة المجنى عليه الالتحاق به تعدى المتهم على المجنى عليه بالسلاح الأبيض وإصابته ولاذ بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض صورة المتهم على المجنى عليه تعرف عليه، وقرر أنه مرتكب الواقعة، وبالعرض على النيابة تولت التحقيق وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.