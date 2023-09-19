المشدد 6 سنوات لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره فى الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي بمعاقبة المتهم "ش.م.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه،عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 220 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه علي اثر تلقي اتصال هاتفي بقيام المتهم" ش.م ا" عامل ، بالاتجار في المواد المخدرة، انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته ممسكا في يده حافظة بلاستيكية يناول عينه منها الي احد عملائه مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطه والحافظة بيده ، وبتفتيش الحافظة تبين أنها تحوي بداخلها علي عدد 5 لفافات لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 12.27 جراما ، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.