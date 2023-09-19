اليوم السابع
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المرور تحرر 82 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:18 م
المرور تحرر 82 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة المرور - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (82728) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (27521) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (732) مخالفة السير بدون تراخيص، و(4) مخالفات دراجات نارية، و(14) مخالفة موقف عشوائى، و(6) مخالفات شروط التراخيص، و (1937) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

المرور

الادارة العامه للمرور

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