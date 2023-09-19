المجلس التصديرى للأدوية يبحث زيادة الصادرات إلى السودان

كتب إسلام سعيد

عقد المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية اجتماعا ضم عددا من شركات الأدوية، لبحث آليات التصدير إلى السودان فى ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع هناك، والاستفادة من بعض القرارات الجديدة بالسودان التى تسمح بدخول منتجات المصانع المسجلة بالسودان حتى لو كانت رخصت دواء واحدا فقط.

وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى، إن المجلس ناقش فى اجتماعه آليات زيادة صادرات الدواء إلى السودان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتخاذ قرار فى السودان يسمح للمصانع المصرية التى سجلت منتج واحد أو دواء واحد بتداول كل منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة إلى تسجيل جميع المنتجات.

وأشار الدكتور ماجد جورج إلى أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجرى تسهيل دخولها إلى السوق السودانى وسط زيادة ملحوظة فى الطلب بسبب الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخرى.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأكثر طلباً فى السودان حالياً، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة فى مصر أعضاء المجلس التصديرى من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.

وكشف الدكتور ماجد جورج أن صادرات مصر من الأدوية إلى السودان بلغت 37 مليون مليون دولار فى عام 2022، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف زيادة لا تقل عن 300% من حيث القيمة خلال سنة من وقت صدور قرار السودان، أما من حيث إتاحة عدد أصناف غير مسجلة فالمستهدف التوسع بإدخال 120 إلى 300 مستحضر دوائى غير مسجل.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى أن المجلس يسعى إلى استغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها فى المستقبل لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك والترويج لمنتجات الشركات المصرية.