"القومى للمرأة" يستخرج 503 بطاقات رقم قومى للسيدات غير القادرات فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمبادرة "المواطنة المصرية" تم استخراج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" المشروع ينفذه المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد (200) سيدة في قرية الجمالية بمركز أبو قرقاص، و (158) سيدة في قرية جزيرة تل بنى عمران بمركز ديرمواس ، و (145) سيدة في قرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط ،وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة.