محافظ أسيوط ورئيس القومى للمرأة يتفقدان "مطبخ المصرية" لتدريب السيدات.. صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مطبخ المصرية بمقر مركز تأهيل الفتيات ذوات الإعاقة بمركز الفتح الذى يعد وحدة إنتاجية تتدرب فيها السيدات على إدارة المطابخ الكبرى واستعدادات الولائم والحفلات، لتشجعيهن على استخدام مهارات الطبخ فى إنشاء مشروع صغير مدر للربح، فضلا عن تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة وذلك بقرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى وفقا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومى للمرأة، والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومى للمرأة، وفريدريكا جاكوبا أونجى ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وشيماء علام مسئولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر وايزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، وانجى اليمانى المدير الوطنى لبرنامج الشمول المالى والدكتورة مروة كداونى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح،وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وأعضاء المجلس القومى للمرأة بأسيوط.

بدا الاستقبال بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وسط ترديد النسيد الوطنى لجميع الحضور،ثم تفقد معرض الفتيات بالمركز والذى يضم المشغولات اليدوية،ثم تفقدت رئيس المجلس القومى للمرأة ومحافظ أسيوط الأنشطة التى يتم تنفيذها بمطبخ المصرية وشاهدا كيفية قيام السيدات المتدربات على إعداد الطعام والولائم الكبرى والوجبات الجاهزة التى يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية كأحد مخرجات المبادرة وفى ذات الوقت يعد هذا التدريب كنواة لمشروع صغير تستفاد منه المتدربات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مطبخ المصرية هو مطبخ مجتمعى ذو بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ.

وأشاد اللواء عصام سعد، بمطبخ المصرية وماشاهده من تدريب متميز للفتيات،كما اشاد بالمجهودات التى تبذلها مقررة فرع المجلس القومى للمرأة الدكتورة مروة كدوانى واعضاء المجلس بالمحافظة فى تدريب السيدات لتبنى المشروعات الصغيرة إضافة لمساعدة المجلس للأسر الأولى بالرعاية وتنظيم الفعاليات المتعددة ضمن حياة كريمة.

من جانبها أوضحت الدكتورة مروة كدوانى، أنه تم تدريب 90 سيدة من قرى مبادرة حياة كريمة على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات وإعداد الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير فضلا على تقديم 150 وجبة للأسر الغير قادرة بقرى حياة كريمة كأحد مخرجات المبادرة.