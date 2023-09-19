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"الصحة" تكشف طرق الحصول على الاستبيان الخاص بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:01 م
"الصحة" تكشف طرق الحصول على الاستبيان الخاص بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الاستبيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية متاحة من خلال عدد من الطرق والتى تتضمن موقع وزارة الصحة أو من خلال الخط الساخن أو التوجة لأقرب وحدة صحية .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه بناء على الاستبيان يتم معرفة إذا كان هذا الشخص لدية عوامل خطورة للإصابة بالأورام ثم ينتقل للمرحلة الثانية من الفحوصات.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن لأى مواطن فوق سن الـــ 18 عاما إجراء الاستبيان الطبى.

 

وأضافت أنه يتم توفيرالبرتوكولات العلاجية الخاصة بالعلاج ذات التأثير العالى والفاعلية الكبيرة في ظل آثار جانبية أقل.


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