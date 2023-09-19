الشرطة الأمريكية تحقق فى واقعة قتل أسرة كاملة من 4 أفراد وكلابهم الثلاثة

تحقق الشرطة الأمريكية فى حادث مروع راح ضحيته أسرة مكونة من 4 أشخاص فى أحد المناطق السكنية الهادئة على بعد 30 ميلا خارج شيكاغو، وتم العثور على عائلة مكونة من 4 أفراد ميتة فى منزلهم، فى حى إلينوى الهادئ.

تجرى الشرطة فى مجتمع هادئ على بعد حوالى 30 ميلًا خارج شيكاغو تحقيقًا بعد العثور على عائلة مكونة من أربعة أفراد، من بينهم طفلان، وكلابهم الثلاثة ميتة فى منزلهم ليلة الأحد.

وقال مسؤولون أنه تم العثور على البالغين وطفليهما والكلاب مصابين بطلقات نارية فى منزلهم فى روميوفيل بولاية إلينوي.

وقال نائب رئيس شرطة روميوفيل، كريس بورن، وفقا ل cnn الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى، أن الشرطة لا تعتبر الوفيات جريمة قتل وانتحارا وتحقق فى الحادث على أنه جريمة قتل.

وتم التعرف على الضحايا البالغين وهم ألبرتو رولون، 38 عامًا، وزوريدا بارتولومى، 32 عامًا، والطفلان صبيان، وفقًا لمكتب الطبيب الشرعى فى مقاطعة ويل.

وقال بورن إنه تم إرسال الضباط إلى المنزل الواقع فى المبنى رقم 500 بشارع كونكورد أفينيو لإجراء فحص صحى بعد أن تغيب أحد أفراد الأسرة عن العمل يوم الأحد ولم يتم الرد على مكالمات الأقارب، مما أثار القلق.

وتعتقد الشرطة أن إطلاق النار وقع فى وقت ما بين الساعة التاسعة مساء. السبت و5 صباحا يوم الأحد.

وتابع، "نحن لا نطلب من أى شخص أن يحتمى فى مكانه. قال بورن: "نحن لا نبحث بشكل نشط عن أى شخص فى المنطقة، لكننا نطلب دائمًا من سكاننا أن يكون لديهم شعور جيد بالوعى الذاتى والإبلاغ عن أى شيء قد يرونه مريبًا".