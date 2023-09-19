اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الشاطئ المخفى وشلالات الدم.. أغرب 4 ظواهر طبيعية حول العالم.. إنفوجراف

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 08:05 م
الشاطئ المخفى وشلالات الدم.. أغرب 4 ظواهر طبيعية حول العالم.. إنفوجراف جانب من الإنفو

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على الرغم من إبهار الطبيعة لنا بالجمال الخلاب هناك أيضا عدد من الظواهر الغريبة التي تجعلنا منبهرين بما تكشفه الطبيعة لنا، ويستعرض اليوم السابع أبرز تلك الظواهر الغريبة، الموجودة حول العالم، وفقاً لما نشره موقع "Holidify".

 

شلالات الدم فى القارة القطبية الجنوبية

شوهد لأول مرة عام 1911 فى الجزء الشرقى من القارة القطبية الجنوبية وبالتحديد فى وادى ماكموردو الجاف واكتشفوا أن سبب اللون الأحمر بالنهر "الحديد المؤكسد فى المياه المالحة".

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الشاطئ المخفى

يقع على بعد بضعة أميال فقط من ساحل المكسيك ونتج عن تفجير قامت به الحكومة كجزء من التدريب على التصويب ليصبح الشاطئ الآن وجهة أحلام كل عاشق

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الفقاعات المجمدة فى كندا

يمكنك رؤيتها فى الشتاء فى بحيرة أبراهام فى ألبرتا وتحدث هذه الظاهرة عندما ينحصر غاز الميثان تحت الماء ويتجمد وتنفجر الفقاعات بشكل طبيعى فى بداية الربيع

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البحيرة الوردية فى أستراليا

بحيرة هيلير الوردية حيرت الجميع لأن مياهها ذات لون وردى زاهى ويبلغ طولها 600 متر وعرضها 250 مترا وتم اكتشاف هذه الظاهرة عام 1802 ولا يزال سبب لونها مجهولا

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البحيره الورديه

اغرب الظواهر الطبيعية

الظواهر الغريبة



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