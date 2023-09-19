اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 04:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السلطات الصينية تقبض على عشرات التماسيح الهاربة.. فيديو

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 04:01 م
السلطات الصينية تقبض على عشرات التماسيح الهاربة.. فيديو تماسيح
وكالات

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أمسكت السلطات الصينية بعشرات من التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الفائت عقب حدوث فيضانات في المنطقة، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

 

وحسب موقع سكاى نيوز، هرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينج في إقليم جوانجدونج (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة.

 

 

وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل.

 

وأشارت صحيفة "بكين نيوز" اليومية الرسمية الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.

 

ونشر موقع الصحيفة الإلكتروني صورا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.

 

ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا.

 


الصين

تماسيح

إقليم جوانجدونج

مدينة ماومينج



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