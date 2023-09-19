السلطات الصينية تقبض على عشرات التماسيح الهاربة.. فيديو

وكالات

أمسكت السلطات الصينية بعشرات من التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الفائت عقب حدوث فيضانات في المنطقة، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وحسب موقع سكاى نيوز، هرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينج في إقليم جوانجدونج (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة.

All the escaped crocodiles in Maoming, Guangdong were captured by the local Agriculture Bureau, and the last one was caught last night. pic.twitter.com/VUElOHfKl0 — BeijingNews 新京报 (@BJNewsWorld) September 19, 2023

وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل.

وأشارت صحيفة "بكين نيوز" اليومية الرسمية الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.

ونشر موقع الصحيفة الإلكتروني صورا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.

ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا.