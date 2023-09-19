السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " م.ع.ت" بالسجن المشدد 10 سنوات كما عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات ،بعد اتهامه بالشروع في قتل المجنى عليه "ا.ج" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة بدائرة مركز جرجا المتهم بالشروع في قتل المجني عليه بعد التعدى عليه بسلاح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه فقام بالتعدى عليه بسلاح كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.