بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس نيبال رام تشاندرا بوديل، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور .
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة نيبال بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس نيبال رام تشاندرا بوديل، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور .
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة نيبال بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة