شاب من الإسكندرية: سأنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال خريطة النجاح

الإسكندرية أسماء على بدر

قال زياد عمرو شاب من محافظة الإسكندرية، إنه سوف ينتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن هناك خارطة طريق ورؤية مصر 2030 لابد من استكمالها وهى روية اقتصادية قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية .

وأضاف أنه من ضمن المشروعات الضخمة التى حققها الرئيس العاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع قومى ضخم، بالإضافة إلى المدن الجديدة ومشروعات أخرى فى كافة المجالات لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى انه من ضمن الإنجازات تطوير قطاعات النقل المختلفةالتى تسهل حركة المواطنين بالإضافة أنها لها تأثير ايجابى على الاستثمار فى المنطقة بشكل كامل.

وأكد أن قطاع الشباب استطاع أن يلمس إنجازات عديدة منها تخصيص عام للشباب وعقد موتمرات للشباب ومنتدى شباب العالم الذى عقد فى مصر وكان له تأثير إيجابيا بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتأهيلهم للقيادة وتعيينهم فى المناصب القيادية والسماح لهم باتخاذ القرارات مثل مناصب معاون الوزير والمحافظ وغيرها من المناصب القيادية التى استطاعت أن تحقق آمال وطموحات الشباب وتشعرهم بأن هناك قيادة سياسية تسمعهم وتشعر بهم وتحقق طموحاتهم.

وأوضح أن مصر بها تحديات حاليًا، ولابد من الوقوف بجانب القيادة السياسية مؤكدا أن مصر لها رؤية، واستطاعت أن تقدم مساعدات للأشقاء العرب فى الأزمة الأخيرة رغم التحديات.