اصطدام سيارة ملاكى بسور محور صفط اللبن دون إصابات فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدمت سيارة ملاكي بالسور الخاص بمحور صفط اللبن في بولاق الدكرور، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم إزالة آثاره، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى محور صفط اللبن في بولاق الدكرور.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ملاكي، بالسور الخرساني، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

تم إزالة آثار الحادث، ووضع كمية من الرمال على بقعة زيت بمكان الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.