اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:05 م
استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم /الثلاثاء/، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مُخيم جنين الواقع شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى مُقتضب، بأن شهيدين و13 إصابة على الأقل، وصلوا مُستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومى، فى "جنين"، فيما وصلت 7 إصابات إلى مُستشفى ابن سينا التخصصي.
وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمُصابين.


فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

اخبار فلسطين

جنين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة