اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 2 فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:24 م
إصابة 2 فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب مواطنان بإصابات متفرقة فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة الصعايدة، بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الصعايدة التابعة لقرية المشرك بمركز يوسف الصديق.
 
وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة وتبين أنها نشبت بسبب خلافات الجيرة حيث بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين وأسفرت عن إصابة مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

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