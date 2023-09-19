إصابة مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنان في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين بمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.











