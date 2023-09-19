أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سائق توك توك بشبين القناطر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق توك توك، بجوار مقابر تل اليهودية دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تبين أن المتوفي مصاب بطلقة بالرأس وبجواره مركبة التوك توك الخاصة به، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة سائق توك توك بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك يدعى، "مصطفى ص م"، 29 سنة، به طلق ناري فى الرأس، وبجواره مركبة توك توك، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.