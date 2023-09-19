أمن القليوبية يكثف جهوده لإعادة طالب أولى إعدادى متغيب بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف مديرية أمن القليوبية ، جهودها لكشف غموض اختفاء طفل بالصف الأول الإعدادي في ظروف غامضة بقرية الحصافة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث خرج الطفل يوم 7 سبتمبر الشهر الجاري ولم يعد حتى الآن إلى منزله، وتحرر محضر تغيب وتكثف الأجهزة جهودها للعثور عليه .

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من "محمد شعبان"، بتغيب نجله الطفل ويدعى "أحمد"، بالصف الأول الإعدادي عن المنزل منذ يوم 7 من الشهر الجاري، وحتى الآن، وقال في بلاغه إن نجله متفوق في دراسته وأنه مقيم في قرية الحصافة ويتلقى درسه في قرية كفر الدير المجاورة للقرية المقيم فيها.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أنه من خلال أقوال والده أنه خرج للدرس يوم 7 من الشهر الجاري، ولم يعد مرة أخرى إلى المنزل وأن أسرته ليس لها أية خلافات مع أحد، كما أنهم لم يتلقوا أية اتصالات من آخرين بالعثور عليه أو طلب فدية، وقاموا بالبحث عنه في جميع القرى المجاورة وعند أقاربهم ولم يتم العثور عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 730083 لسنة 2023 إدارى شبين القناطر وتكثف الجهود للعثور على الطفل.