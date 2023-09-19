اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:20 ص
أخبار 24 ساعة.. توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى الجديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد مدحت وهبة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

النقابة العامة للمهن الاجتماعية: نجدد تأييد الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة

"المالية": صرف الزيادات الأخيرة المعلنة من الرئيس السيسي أول أكتوبر

متحدث الزراعة: 80 ألف مزارع يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي ببني سويف

غدا.. إيقاف قطارات القاهرة / مطروح والعكس بخطوط السكة الحديد

وزير الزراعة لرئيس الوزراء: المساحة المزروعة للموسم الجديد 9.8 مليون فدان

 

النقابة العامة لعمال الكيماويات تدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

 

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى الجديد..اعرف التفاصيل

 

رئيس "جودة التعليم": نحتاج من 40 إلى 80 ألف فصل لاستيعاب كثافة الطلاب سنويا

 

التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام المحلى

 

«الصحة»: تقديم 363 ألفا و717 خدمة في المبادرات الرئاسية

 

التضامن تصرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر

وزارة العمل تصرف تعويضات جديدة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 535 ألف جنيه


أخبار 24 ساعة منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى الجديد

الثانوية العامة

منهج اللغة العربية للثانوية 2024



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