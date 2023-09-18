5 أسباب وراء عدم انخفاض مستوى السكر فى الدم

كتب – حسام الشقويرى

تحدث زيادة نسبة السكر في الدم، أو ارتفاع السكر في الدم، عندما يكون هناك فائض من الجلوكوز في مجرى الدم، وينجم ذلك عن عدم كفاية الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال، ويرتبط ارتفاع السكر في الدم عادة بمرض السكري، ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة والأعضاء إذا ترك دون علاج على مدى فترات طويلة، وفقا لما نشره موقع timesofindia.



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فيما يلي 5 أسباب قد تؤدي إلى عدم انخفاض نسبة السكر في الدم:

1 - الجفاف

يلعب الماء دورًا حاسمًا في إدارة مستويات السكر في الدم. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ارتفاع تركيز السكر في الدم، حيث يحاول الجسم الحفاظ على الماء عن طريق تقليل التبول، وعندما تصاب بالجفاف، تطلق الكليتان كمية أقل من الماء عن طريق البول، ونتيجة لذلك، لا يتم طرد السكر من نظامك بشكل فعال. وهذا يمكن أن يسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم. ولمنع ذلك، تأكد من حصولك على كمية كافية من الماء طوال اليوم واهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

2 - تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل

تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يجعل من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي تناول الوجبات الخفيفة عالية الكربوهيدرات أو السكرية بالقرب من وقت النوم إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، خاصة إذا لم تمارس أي نشاط بدني بعد ذلك، وتتباطأ عملية التمثيل الغذائي في الجسم أثناء الليل، مما يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل فعال. ولمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم في وقت متأخر من الليل، حاول تجنب تناول الوجبات الثقيلة أو السكرية قبل النوم، فإذا كنت تشعر بالجوع، فاختر وجبة خفيفة غنية بالبروتين ولا تسبب زيادة كبيرة في نسبة السكر في الدم.

3 - الكافيين الزائد

يمكن أن تؤثر القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين (المشروبات الغازية) على مستويات السكر في الدم، خاصة إذا تم تناولها بكميات زائدة. يمكن أن يسبب الكافيين حساسية للأنسولين، مما يزيد من صعوبة تنظيم نسبة السكر في الدم لجسمك. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة ومشروبات الطاقة عادة على كمية زائدة من السكر مما قد يساهم في زيادة مستويات السكر. إذا كنت من محبي شرب القهوة، فكر في تقليل تناول الكافيين ومراقبة مدى تأثيره على مستويات السكر في الدم. اختر شاي الأعشاب أو الماء بدلاً من ذلك.

4 - الأطعمة الوهمية المدون عليها "خالية من السكر"

ومن المهم الحذر من الأطعمة التي تحمل علامة "خالية من السكر"، وعلى الرغم من أنها قد تبدو خيارًا جيدًا لإدارة نسبة السكر في الدم، إلا أن العديد من هذه المنتجات تحتوي على مواد تحلية صناعية، والتي لا يزال من الممكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم. بعض المحليات يمكن أن تسبب استجابة الأنسولين، على غرار السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. لذا، اقرأ الملصقات دائمًا وكن حذرًا من السكريات المخفية في الأطعمة التي تدعي أنها خالية من السكر. اختر الأطعمة الكاملة غير المصنعة بدلاً من ذلك لمراقبة مستويات السكر في الدم.

5 - نمط الحياة المستقرة

نمط الحياة المستقر، الخالي من النشاط البدني المنتظم، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم. وتساعد التمارين الرياضية جسمك على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، مما يسمح بتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل. قلة النشاط البدني يمكن أن تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يجعل من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم. لمحاربة ذلك، قم بدمج التمارين الرياضية بانتظام في روتينك، بهدف ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة في الأسبوع. يمكن أن يساعد المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة بطريقة رائعة.