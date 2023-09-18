اليوم السابع
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ندوة للطب البيطرى بالإسماعيلية عن كيفية التأمين على الماشية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:17 ص
ندوة للطب البيطرى بالإسماعيلية عن كيفية التأمين على الماشية جانب من الندوة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نظمت مديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسي الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الارشاد البيطرى ندوة بإدارة القصاصين الزراعية حول التأمين على الماشية وكيفية التأمين.
 
وحاضرت في الندوة كل من الدكتورة شرين عبد ربة، والدكتورة سها عبدالله الطبيبتين الارشاديتين بإدارة الارشاد البيطري.
 
وتناولت الدكتورة شيرين عبدربه خلال فعاليات الندوة الحديث عن عملية التأمين علي الماشية موضحة أهميتها و النقاط التي من خلالها يستطيع المؤمن الحصول على التأمين كامل في حالة النفوق الفجائي للماشية أو السرقة أو الحريق، وكذلك في حالة خيانة الأمانة.
 
وأشارت الدكتورة شيرين إلى الخدمات التي يقدمها صندوق التأمين على الماشية لصالح المربيين في القرى وتوابعها.
 
وتناولت الدكتورة شيرين خلال حديثها خطورة مرض الجلد العقدي وأعراضه علي الحيوان وكيفية الوقاية منه وأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية. 
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة سها عبدالله خلال المحاضرة، مخاطر مرض انفلونزا الطيور وأعراضه على الطيور والإنسان وتأثيره على الحالة الاقتصادية، والصحة العامة وكيفية التربية المنزلية الآمنة للطيور وكيفية الذبح الأمن للطيور فى المنازل.

الاسماعيلية

الطب البيطري

محافظة الاسماعيلية

كيفية التأمين على الماشية

انفلونزا الطيور



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