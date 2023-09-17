اليوم السابع
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بيطري قنا يحرر 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بـ3 مراكز

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:11 م
بيطري قنا يحرر 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بـ3 مراكز الطب البيطرى أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.
 
وأضاف الداودي، أن الحملة التي شنتها المديرية بمراكز أبوتشت دشنا وقفط، نجحت في تحرير 12 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 245 كجم، لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين الى النيابة لتتولى التحقيق معهم.
 
وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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