نائب محافظ الوادي الجديد تبحث مشروعات التعاون مع منظمة "بين الجنوب" الإيطالية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد ، اجتماعًا مع ممثلي منظمة التعاون الدولى بين الجنوب والجنوب الإيطالية ( CISS) وجمعية الرواد؛ وذلك لبحث مستجدات المشروعات المُنفذة، بالتعاون مع المنظمة في مجال دعم وتنمية مهارات رواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية.

وجرت مناقشة موقف إنشاء مركز الخدمة الاجتماعية (ssc) الملحق بمقر حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخطط المستقبلية لأنشطة المركز التي تضم مركز تدريب مهني مجهز بصالات و ورش للإنتاج، ومعرض لمنتجات رواد الأعمال.

وخلال الاجتماع، تابعت نائب المحافظ أنشطة الدورة التدريبية الجاري تنفيذها بالتعاون مع بيت الفخار بمحافظة الفيوم و كلية التربية الفنية بجامعة القاهرة، لتعزيز وتطوير المهارات الفنية لأصحاب الحرف اليدوية والبيئية. كما رحبت بمشاركة الحاضنة بفعاليات الملتقى التسويقي الثالث للتمور المصرية، المقرر عقده في منتصف أكتوبر القادم.